В зоне СВО погиб рязанец
Руслану Зяббарову было 43 года. Боец с позывным «Русь» погиб в 3:45 7 июля в районе поселка Благодатное под Соледаром после атаки украинского FPV-дрона. Отмечается, что в этот момент он передвигался на мотоцикле между позициями. Мужчина был участником мотоклуба «Ночные волки» в Шилове.
В зоне СВО погиб рязанец Руслан Зяббаров. Пост об этом опубликован в группе шиловского мотоклуба «Ночные волки» в «ВК».
Руслану Зяббарову было 43 года. Боец с позывным «Русь» погиб в 3:45 7 июля в районе поселка Благодатное под Соледаром после атаки украинского FPV-дрона. Отмечается, что в этот момент он передвигался на мотоцикле между позициями.
Мужчина был участником мотоклуба «Ночные волки» в Шилове.
Фото: группа «НОЧНЫЕ ВОЛКИ Шилово» в «ВК»