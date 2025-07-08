В зоне СВО погиб рязанец

Руслану Зяббарову было 43 года. Боец с позывным «Русь» погиб в 3:45 7 июля в районе поселка Благодатное под Соледаром после атаки украинского FPV-дрона. Отмечается, что в этот момент он передвигался на мотоцикле между позициями. Мужчина был участником мотоклуба «Ночные волки» в Шилове.