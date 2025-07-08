В Ухоловском ЗАГСе поздравили юбиляров семейной жизни

Медаль «За любовь и верность» вручили супругам Виктору и Лидии Бахметьевым, отметившим в этом году изумрудную свадьбу (55 лет вместе). Помимо этого, благодарственные письма вручили двум семейным парам, прожившим в браке по 50 лет — Анатолию и Антонине Трегубовым и Надежде и Владимиру Ефимовым.