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В Ухоловском ЗАГСе поздравили юбиляров семейной жизни
Медаль «За любовь и верность» вручили супругам Виктору и Лидии Бахметьевым, отметившим в этом году изумрудную свадьбу (55 лет вместе). Помимо этого, благодарственные письма вручили двум семейным парам, прожившим в браке по 50 лет — Анатолию и Антонине Трегубовым и Надежде и Владимиру Ефимовым.

В Ухоловском ЗАГСе поздравили юбиляров семейной жизни. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Медаль «За любовь и верность» вручили супругам Виктору и Лидии Бахметьевым, отметившим в этом году изумрудную свадьбу (55 лет вместе). Помимо этого, благодарственные письма вручили двум семейным парам, прожившим в браке по 50 лет — Анатолию и Антонине Трегубовым и Надежде и Владимиру Ефимовым.