В США признали неспособность Запада принять поражение в борьбе с Россией

Западные страны, включая США и их союзников, находятся в состоянии отрицания по поводу своего положения в конфликте с Россией. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Патрика Лоуренса в статье для Consortium News. Мужчина отметил, что Украина и ее союзники не могут признать поражение, поскольку Запад традиционно считает себя непобедимым. По мнению Лоуренса, ситуация напоминает положение Германии в мае 1945 года, когда страна пыталась диктовать условия своей капитуляции. Журналист подчеркнул, что, несмотря на возможное окончание конфликта, на Западе никто не признает его как капитуляцию. Он выразил уверенность в том, что Россия не отступит от своих требований, которые, по его мнению, являются разумными и осуществимыми. Лоуренс также обратил внимание на то, что Москва не представляет угрозы для стран НАТО, однако будет реагировать на действия, которые могут угрожать ее интересам. Россия открыта к диалогу, но на равноправной основе, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

Западные страны, включая США и их союзников, находятся в состоянии отрицания по поводу своего положения в конфликте с Россией. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Патрика Лоуренса в статье для Consortium News.

Мужчина отметил, что Украина и ее союзники не могут признать поражение, поскольку Запад традиционно считает себя непобедимым. По мнению Лоуренса, ситуация напоминает положение Германии в мае 1945 года, когда страна пыталась диктовать условия своей капитуляции.

Журналист подчеркнул, что, несмотря на возможное окончание конфликта, на Западе никто не признает его как капитуляцию. Он выразил уверенность в том, что Россия не отступит от своих требований, которые, по его мнению, являются разумными и осуществимыми.

Лоуренс также обратил внимание на то, что Москва не представляет угрозы для стран НАТО, однако будет реагировать на действия, которые могут угрожать ее интересам. Россия открыта к диалогу, но на равноправной основе, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.