В Рязанской области в ДТП с «Ленд Ровером» пострадали два человека

ДТП произошло 7 июля, примерно в 12:50, на 555-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе. По предварительной информации полиции, 28-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Ленд Ровер», столкнулся с машиной «Лада Калина», за рулем которой был 45-летний местный житель. В результате происшествия водители получили травмы. Пострадавшим оказана медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области в ДТП с «Ленд Ровером» пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 7 июля, примерно в 12:50, на 555-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе.

По предварительной информации полиции, 28-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Ленд Ровер», столкнулся с машиной «Лада Калина», за рулем которой был 45-летний местный житель.

В результате происшествия водители получили травмы. Пострадавшим оказана медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.