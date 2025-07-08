В Рязанской области сгорел дом

Отмечается, что ЧП произошло в понедельник, 7 июля, в селе Чермные Кадомского района. На тушение выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники. Огнем уничтожен нежилой дом и три хозяйственных постройки. Общая площадь пожара 124 кв. метра.