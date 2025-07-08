В Рязанской области сгорел дом
Отмечается, что ЧП произошло в понедельник, 7 июля, в селе Чермные Кадомского района. На тушение выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники. Огнем уничтожен нежилой дом и три хозяйственных постройки. Общая площадь пожара 124 кв. метра.
В Рязанской области сгорел дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП произошло в понедельник, 7 июля, в селе Чермные Кадомского района.
На тушение выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники.
Огнем уничтожен нежилой дом и три хозяйственных постройки.
Общая площадь пожара 124 кв. метра.