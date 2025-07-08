Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
30°
Срд, 09
31°
Чтв, 10
31°
ЦБ USD 78.72 -0.12 08/07
ЦБ EUR 92.41 -0.6 08/07
Нал. USD 79.60 / 79.78 08/07 14:00
Нал. EUR 92.82 / 93.47 08/07 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 393
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 543
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 878
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 961
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области инвалиду вернут похищенные мошенниками 390 тысяч рублей
О случившемся рассказал житель Спасского района. Злоумышленники украли у него более 390 тысяч рублей. «Неизвестные мне лица в ноябре 2024 года совершили два банковских перевода с моего счета, согласие на которые я не давал. Денежные средства не могу вернуть до сих пор», — сообщил заявитель. В интересах заявителя прокуратурой предъявлено исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Результаты рассмотрения гражданского дела поставлены на контроль.

В Рязанской области инвалиду вернут похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

О случившемся рассказал житель Спасского района. Злоумышленники украли у него более 390 тысяч рублей.

«Неизвестные мне лица в ноябре 2024 года совершили два банковских перевода с моего счета, согласие на которые я не давал. Денежные средства не могу вернуть до сих пор», — сообщил заявитель.

В интересах мужчины прокуратурой предъявлено исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Результаты рассмотрения гражданского дела поставлены на контроль.