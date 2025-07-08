В Рязанской области инвалиду вернут похищенные мошенниками 390 тысяч рублей

О случившемся рассказал житель Спасского района. Злоумышленники украли у него более 390 тысяч рублей. «Неизвестные мне лица в ноябре 2024 года совершили два банковских перевода с моего счета, согласие на которые я не давал. Денежные средства не могу вернуть до сих пор», — сообщил заявитель. В интересах заявителя прокуратурой предъявлено исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Результаты рассмотрения гражданского дела поставлены на контроль.