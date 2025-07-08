В Рязани прошла юбилейная выставка охотничьих собак

На рингах выступали представители лучших охотничьих пород — от легавых до лаек и норных собак. Участники прибыли из Рязанской, Московской, Белгородской, Курской, Тульской, Пензенской и Воронежской областей. Судейство вели эксперты-кинологи из Москвы, Тамбова и Рязани. Зрители могли наблюдать за демонстрацией животных в движении, фотографировались с собаками и общались с владельцами. Организаторы отметили, что выставка и дальше будет развиваться, сохраняя свою традицию и продолжая популяризировать охотничье собаководство в регионе.

5 июля на стадионе РГАТУ в Рязани состоялась 50-я областная выставка охотничьих собак. Событие собрало более 150 четвероногих участников и сотни зрителей.

На рингах выступали представители лучших охотничьих пород — от легавых до лаек и норных собак. Участники прибыли из Рязанской, Московской, Белгородской, Курской, Тульской, Пензенской и Воронежской областей. Судейство вели эксперты-кинологи из Москвы, Тамбова и Рязани.

Зрители могли наблюдать за демонстрацией животных в движении, фотографировались с собаками и общались с владельцами.

Организаторы отметили, что выставка и дальше будет развиваться, сохраняя свою традицию и продолжая популяризировать охотничье собаководство в регионе.