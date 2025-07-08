В Рязани произошло ДТП
Авария случилась в понедельник, 7 июля, на Московском шоссе около поворота на улицу Юбилейную. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась в понедельник, 7 июля, на Московском шоссе около поворота на улицу Юбилейную. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля.
О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»