Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
30°
Срд, 09
31°
Чтв, 10
31°
ЦБ USD 78.72 -0.12 08/07
ЦБ EUR 92.41 -0.6 08/07
Нал. USD 79.60 / 80.08 08/07 17:30
Нал. EUR 92.82 / 93.00 08/07 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 421
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 587
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 896
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 987
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани отключат холодную воду 9 июля
9 июля 2025 года с 09:30 до 17:00 будет временно отключено холодное водоснабжение по ряду адресов в городе. Отключение коснется следующих объектов: 2-й Школьный переулок, 1; Первомайский проспект: 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2; Первомайский проспект, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39)Первомайский проспект: 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания) Цветной бульвар, д. 10 (офисное здание). Также с 09:30 до 12:00 холодная вода будет отключена в поселках Храпово и Божатково по следующим адресам: Храпово: д. 1 по д. 59 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 66 (четная сторона); Божатково: д. 1 по д. 195 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 194 (четная сторона). Кроме того, с 09:30 до 17:00 отключение коснется следующих улиц: Горького: 5 (ПЧ-2), 11, 14 (ГАУ Редакция областной газеты Рязанские ведомости), 16, 20 (МБДОУ Детский сад № 111), 22; Есенина: 41, 43, 45, 45А (ЦТП), 45 корп.1, 47/24, 53/13; Проезд Машиностроителей: 9, 11/9, 12, 14/7; Циолковского: 6 корп.2, 8а (магазин Дикси).

В Рязани 9 июля 2025 года с 09:30 до 17:00 будет временно отключено холодное водоснабжение по ряду адресов.

Отключение коснется следующих объектов:

  • 2-й Школьный переулок,
  • 1Первомайский проспект: 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2
  • Первомайский проспект, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39)
  • Первомайский проспект: 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания)
  • Цветной бульвар, д.10 (офисное здание)

Также с 09:30 до 12:00 холодная вода будет отключена в поселках Храпово и Божатково по следующим адресам:

  • Храпово: д. 1 по д. 59 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 66 (четная сторона)
  • Божатково: д. 1 по д. 195 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 194 (четная сторона)

Кроме того, с 09:30 до 17:00 отключение коснется следующих улиц:

  • Горького: 5 (ПЧ-2), 11, 14 (ГАУ Редакция областной газеты Рязанские ведомости), 16, 20 (МБДОУ Детский сад № 111), 22
  • Есенина: 41, 43, 45, 45А (ЦТП), 45 корп.1, 47/24, 53/13
  • Проезд Машиностроителей: 9, 11/9, 12, 14/7
  • Циолковского: 6 корп.2, 8а (магазин Дикси)