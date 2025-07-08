В Рязани отключат холодную воду 9 июля

9 июля 2025 года с 09:30 до 17:00 будет временно отключено холодное водоснабжение по ряду адресов в городе. Отключение коснется следующих объектов: 2-й Школьный переулок, 1; Первомайский проспект: 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2; Первомайский проспект, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39)Первомайский проспект: 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания) Цветной бульвар, д. 10 (офисное здание). Также с 09:30 до 12:00 холодная вода будет отключена в поселках Храпово и Божатково по следующим адресам: Храпово: д. 1 по д. 59 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 66 (четная сторона); Божатково: д. 1 по д. 195 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 194 (четная сторона). Кроме того, с 09:30 до 17:00 отключение коснется следующих улиц: Горького: 5 (ПЧ-2), 11, 14 (ГАУ Редакция областной газеты Рязанские ведомости), 16, 20 (МБДОУ Детский сад № 111), 22; Есенина: 41, 43, 45, 45А (ЦТП), 45 корп.1, 47/24, 53/13; Проезд Машиностроителей: 9, 11/9, 12, 14/7; Циолковского: 6 корп.2, 8а (магазин Дикси).

В Рязани 9 июля 2025 года с 09:30 до 17:00 будет временно отключено холодное водоснабжение по ряду адресов.

Отключение коснется следующих объектов:

2-й Школьный переулок,

1 Первомайский проспект: 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2

58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2 Первомайский проспект, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39)

(МБОУ Школа № 39) Первомайский проспект: 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания)

56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания) Цветной бульвар, д.10 (офисное здание)

Также с 09:30 до 12:00 холодная вода будет отключена в поселках Храпово и Божатково по следующим адресам:

Храпово: д. 1 по д. 59 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 66 (четная сторона)

д. 1 по д. 59 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 66 (четная сторона) Божатково: д. 1 по д. 195 (нечетная сторона) и д. 2 по д. 194 (четная сторона)

Кроме того, с 09:30 до 17:00 отключение коснется следующих улиц: