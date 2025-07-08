В МЧС уточнили информацию о пожаре в доме в Рязани

Информация о пожаре в доме на улице Стройкова поступила в 05:13. В результате огнем повреждена кровля. В 05:48 открытое горение ликвидировали. На месте работало 5 единиц техники и 15 человек. Пострадавших нет.