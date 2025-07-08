В Липецкой области пешехода разорвало на части после столкновения с автомобилем

В Липецкой области пешеход, пытавшийся перебежать трассу, попал под колеса автомобиля «BMW». Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Удар был такой силы, что голова погибшего пробила лобовое стекло кроссовера и оказалась в салоне машины, а тело разлетелось по дороге. Водитель, 43-летний мужчина, остался в глубоком шоке после произошедшего и долго не мог прийти в себя.

По предварительным данным, пешеход пытался перебежать трассу. Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Фото: Плохие новости 18+