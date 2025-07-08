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В Госдуме оценили запрет на разводы в День семьи, любви и верности
«[Стоит запретить] не разводиться, а подавать заявление о разводе. Есть определенное время, которое должно пройти после того, как подали заявление. То есть разводят не день-в-день. Запрещающие истории мне не очень нравятся», — сказала Татьяна Буцкая. Она также предложила ввести единую федеральную награду за любовь и верность, чтобы укрепить общественное внимание к крепким семьям. Ее коллега, зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, выразил противоположное мнение. Он считает, что разводы в этот день недопустимы. «В этот день необходимо соблюдать режим чистоты. Разводы, аборты точно в этот день недопустимы», — парировал он.

В День семьи, любви и верности важно не запрещать разводы, а поддерживать семьи. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Татьяна Буцкая, передает «Газета. ру».

Парламентарий высказалась против введения запретов на расторжение брака в этот день.

«[Стоит запретить] не разводиться, а подавать заявление о разводе. Есть определенное время, которое должно пройти после того, как подали заявление. То есть разводят не день-в-день. Запрещающие истории мне не очень нравятся», — сказала депутат.

Она также предложила ввести единую федеральную награду за любовь и верность, чтобы укрепить общественное внимание к крепким семьям.

Ее коллега, зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, выразил противоположное мнение. Он считает, что разводы в этот день недопустимы.

«В этот день необходимо соблюдать режим чистоты. Разводы, аборты точно в этот день недопустимы», — парировал он.