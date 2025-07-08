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Трамп пообещал направить Украине «оборонительное» оружие
Как отметил Трамп, Киеву передадут «некоторое количество оружия», чтобы у него была «возможность обороняться». «По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное», — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме пообещал направить Украине дополнительное оружие. Его слова 8 июля передал «Ъ».

Как отметил Трамп, Киеву передадут «некоторое количество оружия», чтобы у него была «возможность обороняться».

«По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное», — заявил Трамп.