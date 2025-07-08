Трамп пообещал направить Украине «оборонительное» оружие

Как отметил Трамп, Киеву передадут «некоторое количество оружия», чтобы у него была «возможность обороняться». «По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное», — заявил Трамп.