Суд Москвы оштрафовал Twitch, TikTok и Pinterest на 21 млн за нарушения законов

Таганский суд Москвы вынес решение, признав компании Twitch, TikTok и Pinterest виновными в повторном неисполнении законодательства Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Каждой из компаний назначен административный штраф в размере 7 миллионов рублей. Все три платформы признаны виновными по статье 13.50 Кодекса об административных правонарушениях, которая касается повторного нарушения обязательств по мониторингу и ограничению доступа к запрещенной информации. Ранее эти сервисы уже сталкивались с административными наказаниями за отказ удалить контент, запрещенный в России.

Таганский суд Москвы вынес решение, признав компании Twitch, TikTok и Pinterest виновными в повторном неисполнении законодательства Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Каждой из компаний назначен административный штраф в размере 7 миллионов рублей. Все три платформы признаны виновными по статье 13.50 Кодекса об административных правонарушениях, которая касается повторного нарушения обязательств по мониторингу и ограничению доступа к запрещенной информации.

Ранее эти сервисы уже сталкивались с административными наказаниями за отказ удалить контент, запрещенный в России.