СК РФ рассказал об увеличении числа преступлений среди иностранцев в стране

Следственный комитет РФ сообщил о значительном росте преступлений, совершенных мигрантами, за первые пять месяцев 2025 года. По данным ведомства, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 873 деяния. Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве страны также возрос, составив 5%. Среди наиболее тревожных тенденций — рост числа преступлений повышенной общественной опасности. В частности, количество половых посягательств, совершенных мигрантами, увеличилось на 22%, а число особо тяжких преступлений возросло на 57%, достигнув 6 000 случаев. Следственный комитет также отметил, что в текущем году уголовный закон нарушили почти 12,5 тысяч иностранцев. В связи с этим ведомство активно расследует дела против чиновников, связанных с миграционным учетом. Количество таких дел возросло на 21%, и в суд направлено 97 уголовных дел, касающихся сотрудников органов внутренних дел. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что антисоциальное поведение мигрантов представляет серьезную угрозу для общества и требует совместных усилий правоохранительных органов и властей для решения данной проблемы.

Следственный комитет РФ сообщил о значительном росте преступлений, совершенных мигрантами, за первые пять месяцев 2025 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 873 деяния. Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве страны также возрос, составив 5%.

Среди наиболее тревожных тенденций — рост числа преступлений повышенной общественной опасности. В частности, количество половых посягательств, совершенных мигрантами, увеличилось на 22%, а число особо тяжких преступлений возросло на 57%, достигнув 6 000 случаев.

Следственный комитет также отметил, что в текущем году уголовный закон нарушили почти 12,5 тысяч иностранцев. В связи с этим ведомство активно расследует дела против чиновников, связанных с миграционным учетом. Количество таких дел возросло на 21%, и в суд направлено 97 уголовных дел, касающихся сотрудников органов внутренних дел.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что антисоциальное поведение мигрантов представляет серьезную угрозу для общества и требует совместных усилий правоохранительных органов и властей для решения данной проблемы.