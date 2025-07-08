Рязанцам рассказали о погоде 9 июля
В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.Температура воздуха ночью +17…+22°С, днем жара, местами сильная +30…+35°С.
Рязанцам рассказали о погоде 9 июля. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью +17…+22°С, днем жара, местами сильная +30…+35°С.