Россиян предупредили о череде тропических ночей

В ЦФО прошедшая ночь с 7 на 8 июля стала самой теплой с начала календарного лета. Синоптик добавил, что подобная картина будет наблюдаться еще несколько дней, столбики термометров будут находиться в пределах +19…+24°C. «В такой ситуации организм ночью не успевает отдохнуть от полученного днем теплового стресса, и вместо восстановления сил он продолжает бороться с температурной нагрузкой, поэтому тропические ночи влекут за собой гораздо более негативные последствия, чем дневная жара», — заключил Леус.

Россиян предупредили о череде тропических ночей. Об этом написал метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в ЦФО прошедшая ночь с 7 на 8 июля стала самой теплой с начала календарного лета. Синоптик добавил, что подобная картина будет наблюдаться еще несколько дней, столбики термометров будут находиться в пределах +19…+24°C.

«В такой ситуации организм ночью не успевает отдохнуть от полученного днем теплового стресса, и вместо восстановления сил он продолжает бороться с температурной нагрузкой, поэтому тропические ночи влекут за собой гораздо более негативные последствия, чем дневная жара», — заключил Леус.