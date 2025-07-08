Полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на 9-летнюю девочку в Рязани

ДТП произошло 26 июня 2025 года в 18:40 во дворе дома № 51/2 по Московскому шоссе. Автомобиль темно-серого цвета, предположительно, марки «Лада Калина» или «Лада Гранта» наехал на 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. После аварии водитель скрылся с места происшествия. Полиция призвала всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП и личности водителя, обращаться по телефонам (4912) 29 95 86, 29 76 68 или по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28, кабинет 213.

Полиция объявила о поиске очевидцев наезда на 9-летнюю девочку в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

ДТП произошло 26 июня 2025 года в 18:40 во дворе дома № 51/2 по Московскому шоссе.

Автомобиль темно-серого цвета, предположительно, марки «Лада Калина» или «Лада Гранта» наехал на 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Полиция призвала всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП и личности водителя, обращаться по телефонам (4912) 29 95 86, 29 76 68 или по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28, кабинет 213.