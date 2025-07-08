Песков: Противоречивые заявления США о помощи Украине мешают урегулированию мира

Дмитрий Песков заявил, что со стороны США было много противоречивых заявлений относительно военной помощи Украине, и это не способствует мирному разрешению конфликта. Об этом пишут РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России. Песков отметил, что информация о завершении поставок не подтверждена, и поставки продолжаются, что является очевидным. Он также подчеркнул активную роль Европейского Союза в оказании военной поддержки Украине. По словам Пескова, потребуется время для окончательного прояснения, какие именно виды оружия и в каком количестве продолжают поступать из США на Украину. Ранее, 1 июля, издание Politico и NBC сообщило о приостановке поставок некоторых видов оружия, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Эта информация была подтверждена в Белом доме, где объяснили решение необходимостью оценить запасы американского арсенала. В то же время бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении нарастить поставки оружия Киеву, подчеркивая необходимость поддержки Украины в условиях продолжающихся атак.

Дмитрий Песков заявил, что со стороны США было много противоречивых заявлений относительно военной помощи Украине, и это не способствует мирному разрешению конфликта. Об этом пишут РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России.

Песков отметил, что информация о завершении поставок не подтверждена, и поставки продолжаются, что является очевидным.

Он также подчеркнул активную роль Европейского Союза в оказании военной поддержки Украине. По словам Пескова, потребуется время для окончательного прояснения, какие именно виды оружия и в каком количестве продолжают поступать из США на Украину.

Ранее, 1 июля, издание Politico и NBC сообщило о приостановке поставок некоторых видов оружия, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Эта информация была подтверждена в Белом доме, где объяснили решение необходимостью оценить запасы американского арсенала. В то же время бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении нарастить поставки оружия Киеву, подчеркивая необходимость поддержки Украины в условиях продолжающихся атак.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС