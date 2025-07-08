Пары из Рязанской области поженятся на Всероссийском свадебном фестивале

Фестиваль пройдет с 8 по 10 июля, его участниками станут более 200 пар из разных регионов. Рязанскую область представят машинист автогидроподъемника Даниил Зароченцев и электромонтер тяговой подстанции ОАО «РЖД» Виктория Дроздова, сотрудник администрации Шиловского района Кирилл Стаценко и работник муниципального краеведческого музея Антонина Вартанова, студенты РязГМУ им. академика. Павлова Данила Казаров и Анна Чапланова, специалист логистической отрасли Ринат Поздняков и сотрудница рекламного агентства Кристина Петрова, мерчендайзер Дмитрий Ким и будущий воспитатель детского сада Софья Борисова.