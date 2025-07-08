Опубликованы подробности пожара на улице Кудрявцева в Рязани

Информация о пожаре поступила в 2:07 8 июля. Загорелся жилой многоквартирный дом. В 03:50 открытое горение ликвидировали. В результате дом сгорел. На месте работало 7 единиц техники и 20 человек. Погибших и пострадавших нет.