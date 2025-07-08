На Дзержинской в Рязани произошел конфликт между курьерами и пьяными мужчинами
Вчера на улице Дзержинской в Рязани произошел конфликт, который едва не перерос в драку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник Рязани». По информации от очевидцев, инцидент произошел между курьерами службы доставки «Самокат» и тремя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт имел национальный подтекст. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые разняли конфликтующие стороны и провели с ними профилактическую беседу.
Вчера на улице Дзержинской в Рязани произошел конфликт, который едва не перерос в драку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник Рязани».
По информации от очевидцев, инцидент произошел между курьерами службы доставки «Самокат» и тремя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт имел национальный подтекст.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые разняли конфликтующие стороны и провели с ними профилактическую беседу.
Фото: Вестник Рязани