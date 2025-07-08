Мошенники начали имитировать звонки от глав регионов с помощью дипфейков

Злоумышленники создают аккаунты в мессенджерах и выдают себя за руководителей субъектов РФ, сотрудников региональных законодательных и исполнительных органов, а также глав местных администраций. Они используют дипфейк-технологии для создания коротких видеозвонков, в ходе которых предъявляют жалобы на плохое качество связи. Затем мошенники сообщают о предстоящем важном разговоре с правоохранительными органами и, под предлогом проверки секретности, пытаются психологически воздействовать на собеседника, чтобы заставить его передать деньги преступникам.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщило о случаях использования мошенниками дипфейков для имитации звонков от высокопоставленных лиц, включая глав российских регионов и представителей органов власти. Об этом пишет газета «Известия».

Злоумышленники создают аккаунты в мессенджерах и выдают себя за руководителей субъектов РФ, сотрудников региональных законодательных и исполнительных органов, а также глав местных администраций. Они используют дипфейк-технологии для создания коротких видеозвонков, в ходе которых предъявляют жалобы на плохое качество связи.

Затем мошенники сообщают о предстоящем важном разговоре с правоохранительными органами и, под предлогом проверки секретности, пытаются психологически воздействовать на собеседника, чтобы заставить его передать деньги преступникам.