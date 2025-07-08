«Коммерсантъ»: экс-главу штаба Бориса Надеждина могут лишить гражданства РФ

По данным издания, политтехнолог Дмитрий Кисиев может быть лишен российского гражданства из-за своих действий, которые, по мнению ФСБ, «негативно влияют на политическую стабильность в обществе» и представляют угрозу национальной безопасности. Отмечается, что Кисиев родился в Крыму. Российское гражданство получил в 2014 году на основании федерального конституционного закона о вхождении Республики Крым в состав РФ. В материале напомнили, что Дмитрий Кисиев возглавлял штаб Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года, который н

Экс-главу штаба Бориса Надеждина могут лишить гражданства РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, политтехнолог Дмитрий Кисиев может быть лишен российского гражданства из-за своих действий, которые, по мнению ФСБ, «негативно влияют на политическую стабильность в обществе» и представляют угрозу национальной безопасности.

Отмечается, что Кисиев родился в Крыму. Российское гражданство получил в 2014 году на основании федерального конституционного закона о вхождении Республики Крым в состав РФ.

В материале напомнили, что Дмитрий Кисиев возглавлял штаб Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за большого числа недействительных подписей.

Фото: соцсети Дмитрия Кисиева