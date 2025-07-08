Гражданский летательный аппарат упал на частный жилой дом в Казани

Гражданский летательный аппарат упал на частный жилой дом в Казани. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошел утром 8 июля. Отмечается, что «в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация». Во время учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок. Пострадавших нет.

Разработчики сообщили РИА Новости, что на дом упал дрон — это новейший беспилотник «Альтиус», совершавший испытательный полет. БПЛА упал из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ.

Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»