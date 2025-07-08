Автомобилистов предупредили об опасном участке трассы М5 в сторону Рязани

По словам автора поста, на обочине выстроилось множество машин с пробитыми покрышками. «На 249-м км по трассе М5 ехал спокойно — ни ям ничего, не было, и тут взрыв. Такое ощущение, что штырь был в асфальте», — говорится в сообщении.