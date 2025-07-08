Археологи сделали уникальную находку в Рязанской области

Археологи нашли фрагмент деревянных гуслей во время раскопок на Введенском раскопе в Кремле Переславля Рязанского. Отмечается, что найденный фрагмент гуслей датируется концом XIV — началом XV веков.