Археологи сделали уникальную находку в Рязанской области
Археологи нашли фрагмент деревянных гуслей во время раскопок на Введенском раскопе в Кремле Переславля Рязанского. Отмечается, что найденный фрагмент гуслей датируется концом XIV — началом XV веков.
Археологи сделали уникальную находку в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба РИАМЗ.
Археологи нашли фрагмент деревянных гуслей во время раскопок на Введенском раскопе в Кремле Переславля Рязанского.
Отмечается, что найденный фрагмент гуслей датируется концом XIV — началом XV веков.