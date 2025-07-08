«АиФ»: ВС России готовятся взять Сумы в котел

Начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел, если они вовремя не покинут свои позиции и по оставшемуся коридору не покинут Сумы.

Российская армия готовится взять Сумы в котел. Об этом aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел, если они вовремя не покинут свои позиции и по оставшемуся коридору не покинут Сумы.

Липовой добавил, что на Сумском направлении штурмовые группы ВС России непосредственно приблизились к городской черте.