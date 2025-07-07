Возле Крымского моста образовалась пробка из 1450 автомобилей
По данным опер штаба, время ожидания в пробке составляет около трех часов. Таким образом, возле Крымского моста в пробке стоят 1450 автомобилей с стороны Тамани и Керчи.
Возле Крымского моста образовалась пробка из 1450 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб моста.
По данным опер штаба, время ожидания в пробке составляет около трех часов. Таким образом, возле Крымского моста в пробке стоят 1450 автомобилей с стороны Тамани и Керчи.