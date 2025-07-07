Вильфанд: жара, накрывшая российские города, опасна

Синоптик пояснил, что города России накрыла жара, которую принесли воздушные массы из Африки и Саудовской Аравии. Он отметил, что ночи в центральных городах РФ станут «тропически теплыми», температура будет достигать до +19 градусов. Вильфанд заявил, что прогнозируется оранжевый уровень опасности. Он рекомендовал жителям покинуть города на неделю. «Эта погода опасная. Идущее от зданий тепло не позволит отдохнуть от зноя и ночью. Есть риск для многих категорий людей», — отметил синоптик. Россиянам рекомендовали пить много чистой воды, избегать долгого нахождения на солнце и физических нагрузок.

Вильфанд: жара, накрывшая российские города, опасна. Об этом глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал изданию « Аргументы и факты ».

Синоптик пояснил, что города России накрыла жара, которую принесли воздушные массы из Африки и Саудовской Аравии. Он отметил, что ночи в центральных городах РФ станут «тропически теплыми», температура будет достигать до +19 градусов.

Вильфанд заявил, что прогнозируется оранжевый уровень опасности. Он рекомендовал жителям покинуть города на неделю.

«Эта погода опасная. Идущее от зданий тепло не позволит отдохнуть от зноя и ночью. Есть риск для многих категорий людей», — отметил синоптик.

Россиянам рекомендовали пить много чистой воды, избегать долгого нахождения на солнце и физических нагрузок.