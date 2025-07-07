В Рязанской области за неделю произошел 21 пожар
Всего зарегистрировали 14 техногенных возгораний, семь раз горел мусор. На пожарах погибли три человека, также огонь уничтожил и повредил восемь строений, четыре единицы техники.
В Рязанской области за неделю произошел 21 пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Всего зарегистрировали 14 техногенных возгораний, семь раз горел мусор.
На пожарах погибли три человека, также огонь уничтожил и повредил восемь строений, четыре единицы техники.