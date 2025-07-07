В Рязани вандалы сломали подъемник для инвалидов
На надземном переходе на Северной окружной вандалы испортили подъемник для инвалидов. В минтрансе отметили, что в последнее время вандалы попытались испортить подъемник три раза. Неизвестные повредили подъемную платформу и пульт управления. Отмечается, что видео передано в полицию. «Мы уверены, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание», — заключили в минтрансе.
В Рязани вандалы сломали подъемник для инвалидов. Об этом сообщает региональный минтранс.
На надземном переходе на Северной окружной вандалы испортили подъемник для инвалидов. В минтрансе отметили, что в последнее время вандалы попытались испортить подъемник три раза.
Неизвестные повредили подъемную платформу и пульт управления.
Отмечается, что видео передано в полицию.
«Мы уверены, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание», — заключили в минтрансе.