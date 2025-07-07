В Рязани толпа детей пыталась сломать электрозарядку автомобилей
Инцидент произошел 6 июля у дома № 20 на улице Бирюзова. На кадрах видно, как несколько детей пытаются разбить экран электро зарядной станции авто.
В Рязани толпа детей пыталась сломать электрозарядку автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
Инцидент произошел 6 июля у дома № 20 на улице Бирюзова. На кадрах видно, как несколько детей пытаются разбить экран электро зарядной станции авто.
Видео с места можно посмотреть по