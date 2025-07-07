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В Рязани произошло ДТП с рейсовым автобусом
Авария случилась на пересечении Куйбышевского шоссе и Восточной окружной. «Легковушка резко затормозила перед автобусом из-за светофора и басик не смог остановиться», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала.

В Рязани произошло ДТП с рейсовым автобусом. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Telegram-канал «Топор Новости Рязани».

Авария случилась на пересечении Куйбышевского шоссе и Восточной окружной.

«Легковушка резко затормозила перед автобусом из-за светофора и басик не смог остановиться», — говорится в сообщении.

Официальная информация пока не поступала.