В Рязани произошло ДТП с рейсовым автобусом
Авария случилась на пересечении Куйбышевского шоссе и Восточной окружной. «Легковушка резко затормозила перед автобусом из-за светофора и басик не смог остановиться», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала.
В Рязани произошло ДТП с рейсовым автобусом. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
Авария случилась на пересечении Куйбышевского шоссе и Восточной окружной.
«Легковушка резко затормозила перед автобусом из-за светофора и басик не смог остановиться», — говорится в сообщении.
Официальная информация пока не поступала.