В Рязани произошло ДТП с рейсовым автобусом

Авария случилась на пересечении Куйбышевского шоссе и Восточной окружной. «Легковушка резко затормозила перед автобусом из-за светофора и басик не смог остановиться», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала.