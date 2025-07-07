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В Рязани бывшего руководителя почтового отделения задержали за мошенничество
Установлено, что в ноябре 2022 года начальник ОПС, наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, из корыстных побуждений, используя служебный аппаратно-программный комплекс, выполнила 15 зачислений на свой счет в банке денежных средств на общую сумму 336 500 рублей. Чтобы скрыть исчезновение денег, она вносила в отчетную документацию в ведомственной информационной системе ложные сведения.

В Рязани бывшего руководителя почтового отделения задержали за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что в ноябре 2022 года начальник ОПС, наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, из корыстных побуждений, используя служебный аппаратно-программный комплекс, выполнила 15 зачислений на свой счет в банке денежных средств на общую сумму 336 500 рублей.

Чтобы скрыть исчезновение денег, она вносила в отчетную документацию в ведомственной информационной системе ложные сведения.

Согласно материалам дела, в феврале 2023 года руководитель совершила два факта присвоения наличных из кассы организации, которые предназначались для социальных пособий и единовременных денежных выплат различным категориям населения.

С целью совершения данных хищений она подавала в фонд социального страхования завышенные суммы необходимых выплат и разницу оставляла себе.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ОМВД России по Железнодорожному району Рязани и УФСБ России по Рязанской области.

Уголовное дело направили в суд.