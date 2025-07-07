Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
27°
Втр, 08
29°
Срд, 09
30°
ЦБ USD 78.84 0.06 05/07
ЦБ EUR 93.01 -0.12 05/07
Нал. USD 79.88 / 80.51 07/07 11:40
Нал. EUR 93.13 / 93.67 07/07 11:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 018
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 060
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 727
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России значительно возросло количество киберугроз
Эксперты изучили данные из открытых источников по более чем 120 популярным продуктам и обнаружили 215 новых уязвимостей. Большинство из них (89%) имеют сетевой вектор атаки, что позволяет злоумышленникам использовать их удаленно через интернет-протоколы. Доля таких угроз возросла почти на 10%, главным образом за счет большого количества уязвимостей в экосистеме WordPress. Более половины (60%) из выявленных сетевых уязвимостей получили высокий уровень критичности.

Во втором квартале 2025 года количество обнаруженных уязвимостей в популярных веб-приложениях увеличилось на 58% по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольшее число угроз выявили в плагинах для системы управления сайтами WordPress, роутерах и другом телекоммуникационном оборудовании, передает «Газета. ру» со ссылкой на аналитика Solar 4RAYS Сергея Беляева.

Эксперты изучили данные из открытых источников по более чем 120 популярным продуктам и обнаружили 215 новых уязвимостей. Большинство из них (89%) имеют сетевой вектор атаки, что позволяет злоумышленникам использовать их удаленно через интернет-протоколы. Доля таких угроз возросла почти на 10%, главным образом за счет большого количества уязвимостей в экосистеме WordPress. Более половины (60%) из выявленных сетевых уязвимостей получили высокий уровень критичности.

Наиболее уязвимыми оказались WordPress и его плагины, на которые пришлось 24% всех обнаруженных проблем. Аналитики связывают это с популярностью платформы, на которой создаются сайты от небольших интернет-магазинов до государственных порталов.

На втором месте по количеству уязвимостей (7%) оказались роутеры и другое сетевое оборудование. Например, была выявлена критическая уязвимость в роутерах TP-Link, позволяющая злоумышленникам выполнять произвольный код на устройстве. Замыкают тройку антилидеров продукты Apache (4%) — программное обеспечение для создания веб-серверов.