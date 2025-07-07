В России предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей

Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу. Инициаторами выступили депутат Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Инициатива направлена на закрепление права одного из родителей многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом на работу в условиях, учитывающих семейные потребности. Это будет достигнуто за счет введения гибких режимов рабочего времени по инициативе самих работников.

В России предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей. Об этом пишет URA.Ru.

Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу. Инициаторами выступили депутат Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Инициатива направлена на закрепление права одного из родителей многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом на работу в условиях, учитывающих семейные потребности. Это будет достигнуто за счет введения гибких режимов рабочего времени по инициативе самих работников.

Миронов отметил, что такие льготы должны предоставляться до достижения младшим ребенком возраста 14 лет (или 18 лет для ребенка-инвалида). Гибкий график может включать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю или удаленную работу.

Лантратова считает, что принятие этой нормы облегчит жизнь многодетных семей, позволит родителям совмещать работу и семейные обязанности, сохранит их доходы и улучшит качество жизни детей.