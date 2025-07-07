В России отметили снижение числа стобалльников на ЕГЭ в 2025 году

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года остались в пределах нормы, без резких колебаний, однако количество стобалльников значительно сократилось. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева. По данным ведомства, количество участников экзаменов увеличилось по профильной математике на 7%, физике на 13%, биологии на 7% и информатике на 5%. Также отмечено, что возросла доля учеников, набравших свыше 60 баллов, что свидетельствует о растущем интересе к инженерным, IT- и медицинским специальностям. Средние баллы по ряду предметов либо остались стабильными, либо показали рост. Например, средний балл по химии увеличился с 56,8 до 58,2, а по биологии — с 54,1 до 54,5. Несмотря на снижение среднего балла по физике с 64,5 до 61,8, этот результат все равно выше, чем два года назад. В то же время по гуманитарным предметам наблюдается обратная тенденция. Средний балл по русскому языку снизился до 60,7 из-за ужесточения требований к сочинению и грамотности. Количество сдающих обществознание также уменьшилось до 254,7 тысяч, а средний балл составил 53,6 (в 2022 году — 59,9). Общее число стобалльников сократилось почти на 40%, с 9,5 тыс. до 6,8 тыс. В Рособрнадзоре отметили, что теперь важнее отслеживать количество высокобалльников (от 80 баллов). В этом году 331 выпускник получил 100 баллов по двум предметам, а 13 — по трем. Особое достижение принадлежит ученице из Москвы, которая сдала на максимальные баллы сразу четыре экзамена: русский язык, профильную математику, физику и информатику. Впервые стобалльники появились и в новых регионах России — 11 человек по русскому языку, химии, физике, литературе и истории.

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года остались в пределах нормы, без резких колебаний, однако количество стобалльников значительно сократилось. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

По данным ведомства, количество участников экзаменов увеличилось по профильной математике на 7%, физике на 13%, биологии на 7% и информатике на 5%. Также отмечено, что возросла доля учеников, набравших свыше 60 баллов, что свидетельствует о растущем интересе к инженерным, IT- и медицинским специальностям.

Средние баллы по ряду предметов либо остались стабильными, либо показали рост. Например, средний балл по химии увеличился с 56,8 до 58,2, а по биологии — с 54,1 до 54,5. Несмотря на снижение среднего балла по физике с 64,5 до 61,8, этот результат все равно выше, чем два года назад.

В то же время по гуманитарным предметам наблюдается обратная тенденция. Средний балл по русскому языку снизился до 60,7 из-за ужесточения требований к сочинению и грамотности. Количество сдающих обществознание также уменьшилось до 254,7 тысяч, а средний балл составил 53,6 (в 2022 году — 59,9).

Общее число стобалльников сократилось почти на 40%, с 9,5 тыс. до 6,8 тыс. В Рособрнадзоре отметили, что теперь важнее отслеживать количество высокобалльников (от 80 баллов). В этом году 331 выпускник получил 100 баллов по двум предметам, а 13 — по трем. Особое достижение принадлежит ученице из Москвы, которая сдала на максимальные баллы сразу четыре экзамена: русский язык, профильную математику, физику и информатику. Впервые стобалльники появились и в новых регионах России — 11 человек по русскому языку, химии, физике, литературе и истории.