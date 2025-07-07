В России хотят включить в страховой стаж период ухода за детьми до 1,5 лет

Правительство России представило в Госдуму законопроект, согласно которому в страховой стаж будет включаться период по уходу за каждым ребенком в семье до полутора лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, размещенный в думской электронной базе. Согласно нему, в стаж будет включаться время ухода за каждым ребенком в семье до полутора лет, тогда как ранее учитывались только периоды по уходу за четырьмя детьми. Кроме того, законопроект предполагает введение дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан, получивших звание «Мать-героиня», начиная с 1 января 2025 года. Также предусмотрен перерасчет пенсий для многодетных родителей с учетом новых правил учета времени ухода за детьми.

Правительство России представило в Госдуму законопроект, согласно которому в страховой стаж будет включаться период по уходу за каждым ребенком в семье до полутора лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, размещенный в думской электронной базе.

Согласно нему, в стаж будет включаться время ухода за каждым ребенком в семье до полутора лет, тогда как ранее учитывались только периоды по уходу за четырьмя детьми.

Кроме того, законопроект предполагает введение дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан, получивших звание «Мать-героиня», начиная с 1 января 2025 года. Также предусмотрен перерасчет пенсий для многодетных родителей с учетом новых правил учета времени ухода за детьми.