В ДТП в Рязанской области погиб 31-летний мотоциклист

ДТП произошло 6 июля, примерно в 05:30, на 15-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов-Подлесная-Радовицкий» в Клепиковском районе. По предварительной информации полиции, 31-летний житель Московской области, управляя мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП в Рязанской области погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 6 июля, примерно в 05:30, на 15-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов-Подлесная-Радовицкий» в Клепиковском районе.

По предварительной информации полиции, 31-летний житель Московской области, управляя мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в опору линии электропередач.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте.

Проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.