Рязанцы сообщили о несовершеннолетних самокатчиках на проезжей части

Инцидент произошел на улице Дзержинского. «Дети на самокатах летают по улицам Рязани параллельно, по словам очевидцев, „исполняя езду на заднем колесе“», -говорится в посте.

Рязанцы сообщили о несовершеннолетних самокатчиках на проезжей части. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел на улице Дзержинского.

«Дети на самокатах летают по улицам Рязани параллельно, по словам очевидцев, „исполняя езду на заднем колесе“», -говорится в посте.