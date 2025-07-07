Рязанцам напомнили об опасности дачных насекомых

Клещи активны с апреля по октябрь и могут вызвать клещевой энцефалит и боррелиоз. Комары у водоемов передают лихорадку Западного Нила и дирофиляриоз. Блохи переносят болезнь кошачьих царапин и чуму, а мошки (мокрецы) — туляремию и онхоцеркоз. Тараканы могут быть источником сальмонеллеза и дизентерии. Осы и шершни опасны для аллергиков, а слепни — болезненны и могут переносить туляремию. Моль и некоторые бабочки имеют ядовитые гусеницы. Для защиты рекомендуется обрабатывать участок акарицидами, использовать сетки и соблюдать гигиену. При укусе насекомого следует обратиться за медицинской помощью.

Дачный сезон в России несет риски из-за насекомых, передающих опасные заболевания. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марию Золотареву.

По ее словам, клещи активны с апреля по октябрь и могут вызвать клещевой энцефалит и боррелиоз. Комары у водоемов передают лихорадку Западного Нила и дирофиляриоз. Блохи переносят болезнь кошачьих царапин и чуму, а мошки (мокрецы) — туляремию и онхоцеркоз. Тараканы могут быть источником сальмонеллеза и дизентерии. Осы и шершни опасны для аллергиков, а слепни — болезненны и могут переносить туляремию. Моль и некоторые бабочки имеют ядовитые гусеницы.

Для защиты рекомендуется обрабатывать участок акарицидами, использовать сетки и соблюдать гигиену. При укусе насекомого следует обратиться за медицинской помощью.