Рязань заняла 63 место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях

Согласно данным агентства, в Рязани отрасль с наибольшей зарплатой — «IT и связь», где чистая зарплата в первом квартале 2025 года составляла 92 тысячи рублей в месяц. Южно-Сахалинск, Москва и Анадырь лидируют в рейтинге.