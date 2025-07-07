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Рязань заняла 63 место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях
Согласно данным агентства, в Рязани отрасль с наибольшей зарплатой — «IT и связь», где чистая зарплата в первом квартале 2025 года составляла 92 тысячи рублей в месяц. Южно-Сахалинск, Москва и Анадырь лидируют в рейтинге.

Рязань заняла 63 место в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях в I квартале 2025-го. Соответствующие данные 7 июля привело РИА Новости.

Согласно данным агентства, в Рязани отрасль с наибольшей зарплатой — «IT и связь», где чистая зарплата в первом квартале 2025 года составляла 92 тысячи рублей в месяц.

Южно-Сахалинск, Москва и Анадырь лидируют в рейтинге.