Рязань попала в рейтинг российских городов с высокой доступностью жилья

Рязань вошла в число городов России с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, опубликованный Финансовым университетом при Правительстве РФ. Рязань оказалась в числе городов, где жители высоко оценивают доступность жилья. В этом списке также находятся Мурманск, Оренбург, Хабаровск, Владимир, Краснодар, Калуга, Севастополь, Сургут и Нижневартовск. Заместитель научного руководителя университета Александр Шатилов отметил, что доступность жилья определяется соотношением цен на недвижимость и доходов населения. Города, вошедшие в этот список, демонстрируют быстрый рост доходов своих жителей. Кроме того, Рязань попала в категорию городов, где жители менее всего склонны покидать свои места жительства в поисках лучшей жизни. Однако город не вошел в рейтинг по другим критериям, таким как удовлетворенность качеством медицинского обслуживания и образования.

Рязань вошла в число городов России с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, опубликованный Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Рязань оказалась в числе городов, где жители высоко оценивают доступность жилья. В этом списке также находятся Мурманск, Оренбург, Хабаровск, Владимир, Краснодар, Калуга, Севастополь, Сургут и Нижневартовск.

Заместитель научного руководителя университета Александр Шатилов отметил, что доступность жилья определяется соотношением цен на недвижимость и доходов населения. Города, вошедшие в этот список, демонстрируют быстрый рост доходов своих жителей.

Кроме того, Рязань попала в категорию городов, где жители менее всего склонны покидать свои места жительства в поисках лучшей жизни. Однако город не вошел в рейтинг по другим критериям, таким как удовлетворенность качеством медицинского обслуживания и образования.