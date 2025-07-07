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Россияне стали пломбировать зубы дома из-за высоких цен у стоматологов
В России началась массовая закупка наборов для самостоятельной установки зубных пломб. За последний год спрос на такие товары вырос в несколько раз, а цены на них увеличились почти в пять раз. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные участников рынка. На сегодняшний день на онлайн-площадках размещено около 2 тысяч объявлений о продаже временных пломб, которые любой желающий может использовать для самостоятельного пломбирования зубов, закрывая кариес, сколы и другие визуально заметные недостатки. Ранее цена таких «ремкомплектов» начиналась от 150-200 рублей, но сейчас средний чек возрос до 908 рублей. Хотя домашние наборы не заменяют визит к стоматологу, они стали популярной временной мерой на фоне роста цен на стоматологические услуги. В 2025 году спрос на такие товары значительно увеличился, и один продавец может реализовать более 44 тысяч единиц за год. Причинами роста популярности также стали видео с домашними процедурами в социальных сетях, включая «наращивание» зубов с использованием гель-лака. Цены на стоматологические услуги продолжают расти по всей стране, особенно в Северо-Западном регионе. В Санкт-Петербурге стоимость некоторых процедур возросла почти на 50%, а установка коронок в Ленобласти и Мурманской области подорожала на 27-28%. В некоторых регионах цены на коронки увеличились более чем на 100%, что заставляет пациентов искать более доступные варианты лечения в других городах и регионах.

В России началась массовая закупка наборов для самостоятельной установки зубных пломб. За последний год спрос на такие товары вырос в несколько раз, а цены на них увеличились почти в пять раз. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные участников рынка.

На сегодняшний день на онлайн-площадках размещено около 2 тысяч объявлений о продаже временных пломб, которые любой желающий может использовать для самостоятельного пломбирования зубов, закрывая кариес, сколы и другие визуально заметные недостатки. Ранее цена таких «ремкомплектов» начиналась от 150-200 рублей, но сейчас средний чек возрос до 908 рублей.

Хотя домашние наборы не заменяют визит к стоматологу, они стали популярной временной мерой на фоне роста цен на стоматологические услуги. В 2025 году спрос на такие товары значительно увеличился, и один продавец может реализовать более 44 тысяч единиц за год. Причинами роста популярности также стали видео с домашними процедурами в социальных сетях, включая «наращивание» зубов с использованием гель-лака.

Цены на стоматологические услуги продолжают расти по всей стране, особенно в Северо-Западном регионе. В Санкт-Петербурге стоимость некоторых процедур возросла почти на 50%, а установка коронок в Ленобласти и Мурманской области подорожала на 27-28%. В некоторых регионах цены на коронки увеличились более чем на 100%, что заставляет пациентов искать более доступные варианты лечения в других городах и регионах.