Россиянам спрогнозировали рост пени за неуплату налогов до 800 млрд к концу 2025 года

К концу 2025 года пени за неуплату налогов гражданами и бизнесом в России могут превысить 800 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на депутата Мособлдумы и экономиста Анатолия Никитина. Эта сумма значительно превышает рекордные 783 миллиарда рублей, начисленные за 10 месяцев 2024 года Федеральной налоговой службой. Рост пеней связан с высокой ключевой ставкой и новой системой расчета, введенной с начала 2024 года. Согласно новым правилам, ставка пеней удваивается после 30 дней просрочки и возвращается к обычному уровню только после 90 дней. В результате, за первый квартал 2024 года было зафиксировано почти 183 миллиарда рублей пеней. Никитин отметил, что высокая ключевая ставка, которая достигала 21%, а с учетом надбавки банка может составлять до 30% годовых, делает штрафы за просрочку уплаты налогов более дорогими, чем банковские кредиты. В условиях ограниченного доступа к кредитам многие компании, даже крупные, предпочитают уплачивать пени вместо налогов. Дополнительным фактором увеличения объемов пеней является рост долгов по зарплатам, который к концу первого квартала 2025 года может превысить 2,5 миллиарда рублей. Это указывает на системную перегрузку в экономике, когда компании сталкиваются с нехваткой оборотных средств и откладывают уплату налогов.

К концу 2025 года пени за неуплату налогов гражданами и бизнесом в России могут превысить 800 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на депутата Мособлдумы и экономиста Анатолия Никитина.

Эта сумма значительно превышает рекордные 783 миллиарда рублей, начисленные за 10 месяцев 2024 года Федеральной налоговой службой.

Рост пеней связан с высокой ключевой ставкой и новой системой расчета, введенной с начала 2024 года. Согласно новым правилам, ставка пеней удваивается после 30 дней просрочки и возвращается к обычному уровню только после 90 дней. В результате, за первый квартал 2024 года было зафиксировано почти 183 миллиарда рублей пеней.

Никитин отметил, что высокая ключевая ставка, которая достигала 21%, а с учетом надбавки банка может составлять до 30% годовых, делает штрафы за просрочку уплаты налогов более дорогими, чем банковские кредиты. В условиях ограниченного доступа к кредитам многие компании, даже крупные, предпочитают уплачивать пени вместо налогов.

Дополнительным фактором увеличения объемов пеней является рост долгов по зарплатам, который к концу первого квартала 2025 года может превысить 2,5 миллиарда рублей. Это указывает на системную перегрузку в экономике, когда компании сталкиваются с нехваткой оборотных средств и откладывают уплату налогов.