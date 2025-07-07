Россиянам перестали выдавать киргизские паспорта

По его словам, гражданство не выдают по заявкам сделанным после 24 января. «Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях», — сказал эксперт. Жуховицкий добавил, что с января Государственный комитет нацбезопасности и МВД не одобрили ни одной заявки россиян.

Россиянам перестали выдавать киргизские паспорта. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на консультанта по паспортам Киргизии Михаила Жуховицкого.

По его словам, гражданство не выдают по заявкам сделанным после 24 января.

«Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях», — сказал эксперт.

Жуховицкий добавил, что с января Государственный комитет нацбезопасности и МВД не одобрили ни одной заявки россиян.