Российским школьникам рассказали о сроках введения обязательного ЕГЭ по истории

История не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы в ближайшие два года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. Он отметил, что в течение этого времени учащиеся смогут сдавать обществознание и историю по выбору, что позволит им более спокойно готовиться к экзаменам. Это решение было принято на фоне инициативы президента России Владимира Путина, который 22 июня поддержал предложение сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным и социально-экономическим специальностям. Позднее Рособрнадзор подтвердил готовность к проведению такого экзамена.

История не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы в ближайшие два года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Он отметил, что в течение этого времени учащиеся смогут сдавать обществознание и историю по выбору, что позволит им более спокойно готовиться к экзаменам.

Это решение было принято на фоне инициативы президента России Владимира Путина, который 22 июня поддержал предложение сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным и социально-экономическим специальностям. Позднее Рособрнадзор подтвердил готовность к проведению такого экзамена.