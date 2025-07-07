Прокуратура нашла нарушения в работе УК в Рязанской области
Установлено, что речь идет о многоквартирном доме № 1 в поселке Трепольский Михайловского района. В подвальном помещении выявлены факты затопления и наличия сильного неприятного запаха. При этом мер, направленных на устранение нарушений, организацией не принято. Прокурор обратился в суд с иском об обязании привести помещение в надлежащее состояние.
Прокуратура нашла нарушения в работе УК в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что речь идет о многоквартирном доме № 1 в поселке Трепольский Михайловского района.
В подвальном помещении выявлены факты затопления и наличия сильного неприятного запаха. При этом мер, направленных на устранение нарушений, организацией не принято.
Прокурор обратился в суд с иском об обязании привести помещение в надлежащее состояние.
Заявленные требования судом удовлетворены.