Павел Малков сообщил о заключении соглашения с центром беспилотных авиационных систем «ПРОТОС»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между научно-производственным центром беспилотных авиационных систем «ПРОТОС» и центром беспилотных систем и технологий, который занимается всесторонней поддержкой перспективных проектов и инновационных решений, содействует масштабированию инноваций, выходу на новые рынки, внедрению беспилотных технологий в различные секторы экономики.

Павел Малков сообщил о заключении соглашения с центром беспилотных авиационных систем «ПРОТОС». Об этом сообщает сайт правительства региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между научно-производственным центром беспилотных авиационных систем «ПРОТОС» и центром беспилотных систем и технологий, который занимается всесторонней поддержкой перспективных проектов и инновационных решений, содействует масштабированию инноваций, выходу на новые рынки, внедрению беспилотных технологий в различные секторы экономики.

В церемонии приняли участие ответственный секретарь наблюдательного совета АНО «Центр беспилотных систем и технологий», депутат Госдумы РФ Александр Сидякин, который находится в регионе с рабочей поездкой, и генеральный директор АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС» Анастасия Сигинова. В рамках мероприятия также обсуждались вопросы дальнейшего развития этих центров.

Соглашение предполагает взаимодействие в области технологической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной и другой научно-производственной деятельности, реализацию совместных технологических и инновационных проектов в отрасли беспилотных авиационных систем.

Павел Малков поблагодарил Александра Сидякина за внимание к региону и готовность к продуктивной совместной работе.

«Соглашение — это новый импульс для развития отрасли беспилотников в регионе. Будем вместе работать по всем перспективным направлениям и проектам. Для нас очень важно продвижение всех наших инициатив по беспилотным авиационным системам. Рассчитываю, что область получит такую поддержку в рамках реализации Соглашения, — сказал он. — Для нас, как и для страны в целом, развитие отрасли беспилотников — стратегическое направление, и Рязанская область активно участвует в этой работе», — отмтетил Малков.

Губернатор подчеркнул, что регион в числе пилотных вошел в профильный национальный проект, создан научно-производственный центр БАС «ПРОТОС», где уже 37 резидентов и их количество увеличивается, развивается его инфраструктура. Работает ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», созданная по решению президента РФ, где одно из главных направлений касается БАС. Серьезное внимание уделяется обеспечению отрасли специалистами. В частности, подготовкой кадров занимается радиотехнический университет. В Рязанском колледже электроники открыт центр практической подготовки по разработке, производству и управлению беспилотниками. В 17 школах работают кружки по БАС. Также Губернатор отметил, что Рязанская область заняла 2 место в национальном рейтинге эффективности работы регионов по созданию условий развития отрасли БАС.

«По работе с регионами есть два мощных лифта. Один из них — акселератор проектов, о котором мы в последнее время говорили. Он позволяет командам, небольшим гаражникам, получать все преимущества нашего резидентства и обходить большие административные препоны. Среди 370 команд-участников акселератора проектов специального и двойного назначения у нас было 15 команд из Рязанской области. Кроме того, три резидента «Центра беспилотных систем и технологий» являются рязанскими компаниями, которые производят средства радиоэлектронной борьбы. Это мощная школа, появлению которой способствовало наличие Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Таким образом, у нас будут перекрестные преимущества для тех, кто является, например, резидентом ЦБСТ», — отметил ответственный секретарь Наблюдательного Совета АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Александр Сидякин.

Помимо этого, губернатор Павел Малков, депутат Госдумы РФ Александр Сидякин и зампред регионального правительства — министр здравоохранения Александр Пшенников посетили обновленный Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Они осмотрели обновленную столовую, залы лечебной физкультуры, зал физической реабилитации, тренажеры, кабинеты подводного массажа, физиотерапии, механотерапии, а также кабинет психолога. В госпитале отремонтированы фасад, пищеблок и помещения, обновлены коммуникации, закуплено новое оборудование, благоустроена территория. Павел Малков и Александр Сидякин пообщались с ветеранами СВО, ответили на их вопросы.